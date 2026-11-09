Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 81

Силы ПВО уничтожили 81 беспилотник над Ленинградской область Фото: REUTERS.

ВСУ продолжают атаку на Ленинградскую область. Количество украинских беспилотников, уничтоженных над регионом, увеличилось до 81. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - уточнил чиновник в мессенджере Max.

Напомним, что над регионом продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Пулково на фоне украинских ударов ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Белгородскую область. Под удар попали пять муниципалитетов. Один из дронов попал в многоэтажный дом. В оперативном штабе региона добавили, что в результате погиб мирный житель.