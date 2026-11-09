Лепс попал в базу данных украинской разведки: в ГУР объяснили причину

Российский певец Григорий Лепс оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Григорий Лепс оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Причиной стали его публичная поддержка политики России и выступления на мероприятиях в поддержку российских военнослужащих. В украинском ведомстве также указали на концерты артиста в Крыму и Донбассе, об этом заявили в ГУР.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине объявили в розыск российского певца Григория Лепса. Поводом стала его поддержка российских военнослужащих. В частности, СБУ обратила внимание на обещание артиста выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ зарубежного производства.