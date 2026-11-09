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НовостиВ мире9 ноября 2026 2:22

Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху начать урегулирование в Газе

Трамп намерен добиться реализации мирного плана по Газе
Мария ПАНЮТИНА
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в начале ноября призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху приступить к реализации плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

"Трамп в ходе телефонного разговора в четверг сказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он ожидает от него шагов по имплементации мирного плана по сектору Газа", - следует из материала.

Белый дом не хотел поднимать этот вопрос в ходе предвыборной кампании в Израиле. По данным издания, после завершения выборов Трамп намерен добиваться реализации плана независимо от итогов голосования.

Ранее KP.RU сообщал, что военные ЦАХАЛ нанесли удар по предместью Эль-Катиба на западной окраине сектора Газа. В результате израильской атаки погибли четыре мирных жителя. Среди них женщина и двое детей.