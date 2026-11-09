Россияне отсуживают у банков деньги: платное снижение ставки обернулось проблемами

Россияне отсуживают у банков деньги за услуги по снижению кредитных ставок Фото: Олег УКЛАДОВ.

Российские суды все чаще принимают решения в пользу заемщиков в спорах с банками из-за платного снижения процентных ставок по кредитам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на судебные решения за 2026 год.

Финансовые организации обязывают возвращать клиентам деньги за банковские услуги. По данным издания, в отдельных случаях заемщикам также удается сохранить первоначальную процентную ставку после отказа от дополнительных услуг.

Процентная ставка является стоимостью кредита и одним из существенных условий договора. Как пояснила юрист Анна Лысенко, в связи с этим суд нередко рассматривает плату за ее изменение как скрытые проценты, а положения договоров - как нарушение прав потребителей.

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