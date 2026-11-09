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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 3:35

Мужчина выжил после нападения медведя: пострадавшего госпитализировали

В Томской области медведь напал на 52-летнего мужчину, он госпитализирован
Анастасия СУТОРМИНА
В Томской области медведь напал на 52-летнего мужчину, он госпитализирован

В Томской области медведь напал на 52-летнего мужчину, он госпитализирован

Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В Томской области произошел очередной инцидент с нападением медведя на человека. На этот раз от хищника пострадал 52-летний мужчина. К счастью, он выжил и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на областной центр медицины катастроф сообщает ТАСС.

«Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести», — сообщила собеседница агентства.

Ранее в Богучанском округе на севере Красноярского края произошло смертельное нападение медведя на человека. Жертвой хищника стал сторож местной производственной базы.

Днем ранее, 22 октября, стало известно, что медведь проник в таежный домик главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и устроил там погром. По словам чиновника, хищник выломал дверь, повредил мебель, утеплитель и разбросал вещи.