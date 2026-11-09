Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 3:53

Под видом гражданских: где прячутся офицеры ВСУ и НАТО в Харьковской области

Лисняк: офицеры ВСУ и НАТО прячутся в подвалах школ под Харьковом
Мария ПАНЮТИНА
Офицеры ВСУ и НАТО прячутся в подвалах школ под Харьковом

Офицеры ВСУ и НАТО прячутся в подвалах школ под Харьковом

Фото: REUTERS.

Командование ВСУ вместе с офицерами НАТО прячутся в оборудованных под бомбоубежища помещениях школ в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

"Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов", - сказал он для РИА Новости.

Лисняк добавил, что офицерский состав ВСУ регулярно размещался в колледжах Харькова. По его словам, военные переодевались в гражданскую одежду и спускались в оборудованные укрытия, которые использовались в качестве командных пунктов.

Ранее KP.RU сообщал, что военные ВСУ не только прикрывались мирными жителями в Константиновке, но и сами переодевались в гражданскую одежду. Они отличались от изголодавшихся местных жителей крепким телосложением.