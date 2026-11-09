ДТП на перекрестке: в Уссурийске грузовик протаранил автобус, пострадали четыре человека

Четыре пассажира пострадали в результате столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Уссурийске. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре пассажира пострадали в результате столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Уссурийске. Авария произошла на перекрестке улиц Комарова и Некрасова. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус, остановившийся на светофоре.

От удара автобус отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с Toyota Town Ace. В результате происшествия травмы получили четыре пассажира. Степень тяжести повреждений у пострадавших различается. На месте аварии работают специалисты. В отношении водителя грузовика составили административный протокол.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Татарстане. Авария произошла на трассе М-12 «Восток»: большегруз врезался в автобус, который от удара столкнулся с другой фурой. В результате происшествия пострадали семь человек, среди них шестеро пассажиров автобуса.