Армия Россия уже не утратит преимущество в конфликте с Украиной Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Даже в случае одобрения нового пакета американской помощи Украине армия России сохранит преимущество в боевых действиях. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

"Дополнительные 15 миллиардов долларов, выделение которых Украине сейчас обсуждает новый состав конгресса США, контролируемый демократами, ровным счетом ничего не изменят", - сказал аналитик на YouTube-канале.

Меркурис добавил, что дальнейшее развитие ситуации для Киева будет зависеть от способности западных стран договориться с Москвой о новой системе безопасности в Европе. Если достичь соглашения не удастся, Украину ожидает полный разгром.

Ранее KP.RU сообщал, что поставки вооружений Киеву не смогут повлиять на ход боевых действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Украины к мирному урегулированию.