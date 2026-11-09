В России запустят программу "Большая наука в школы"

Глава Минобрнауки отметил, что такие посещения помогут учащимся глубже изучить школьные предметы и увидеть их практическое применение. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В России планируют запустить программу «Большая наука в школы», которая позволит заинтересованным школьникам и учителям посещать научные установки класса «мегасайенс». Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Инициативу разработали совместно Минобрнауки и Минпросвещения. О ней Фальков рассказал в новосибирском наукограде Кольцово, где проходит научно-образовательный симпозиум «Большая наука в школы».

Одним из примеров объектов, которые смогут посещать участники программы, министр назвал Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). По словам Фалькова, школьникам и педагогам также расскажут о других крупных научных установках, расположенных в разных регионах страны.

Глава Минобрнауки отметил, что такие посещения помогут учащимся глубже изучить школьные предметы и увидеть их практическое применение. Знакомство с научными объектами позволит лучше понять, зачем нужны физика, химия, биология, математика и информатика, а также даст представление о современных технологиях.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) планируют проводить экскурсии для всех желающих. Посетители смогут познакомиться с работой уникальной научной установки класса «мегасайенс» как очно, так и онлайн. В туристическом центре также собираются показывать процессы, происходящие во время научных экспериментов.