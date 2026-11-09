Трамп: Украина проявила к России большое неуважение в 2019 году. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Globl Look Press

Во время первой встречи в 2019 году президента России Владимира Путина с тогда еще легитимным украинским лидером Владимиром Зеленским к России было проявлено большое неуважение. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

«Но когда у них была первая встреча, к России проявили большое неуважение», - сказал глава Белого дома.

Напомним, речь идет о саммите в «нормандском формате» в 2019 году в Париже. Перед началом пресс-конференции Путин и Зеленский провели несколько часов за переговорами. В Кремле отметили, в некоторых вопросах Владимир Зеленский вёл себя не совсем серьёзно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что после встречи в «нормандском формате» глава государства Владимир Путин обратил внимание на выступление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.

Во время мероприятия Владимир Путин не мог видеть лица Зеленского, поскольку они сидели за одним столом. Однако позже ему предоставили запись выступления, на которой были зафиксированы все кривляния украинского лидера.