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НовостиОбщество9 ноября 2026 4:39

Стало известно, граждане каких стран чаще других признать их беженцами в России

Граждане Украины чаще других стран просят признать их беженцами в России
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Граждане Украины чаще других иностранцев просили признать их беженцами в России за девять месяцев 2026 года. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Граждане Украины чаще других иностранцев просили признать их беженцами в России за девять месяцев 2026 года. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Граждане Украины чаще других иностранцев просили признать их беженцами в России за девять месяцев 2026 года. От них поступило 52 заявления. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего с января по сентябрь за таким статусом обратились 193 иностранца. На втором месте оказались граждане Узбекистана с 43 заявлениями, на третьем жители Таджикистана с 21 обращением. Также поступило 16 ходатайств от граждан Белоруссии и 10 от сирийцев.

Всего с 2022 года по сентябрь 2026-го о признании беженцами в России попросили 1 254 иностранца. Больше всего обращений поступило от граждан Афганистана (332), Сирии (301), Украины (158) и Узбекистана (69).

Ранее KP.RU сообщал, что граждане Украины чаще других иностранцев обращались за убежищем в России. По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года такие заявления подали более 1,3 тысячи украинцев.