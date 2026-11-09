Постпред при ООН Гусман: Куба готовится к возможной военной операции США. Фото: Georgiy Rozov/Globl Look Press

Власти Кубы серьезно воспринимают угрозу возможной военной операции США против острова. Потому население острова регулярно проходит подготовку к защите страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, в том числе военному», — сказал дипломат.

Гусман добавил также, что относиться серьезно к возможной агрессии США власти Кубы заставляет ряд публичных заявление американских чиновников о возможных силовых действиях. Постпред указал, что возможности двух стран в военной сфере несопоставимы, поэтому Куба вынуждена опираться на подготовку собственного населения к защите государства, отметил постпред.

Однако цели Гаваны - нормализовать отношения с США и вести отношения с Вашингтоном на основе взаимного уважения, несмотря на разногласия.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Куба уже пала. По его словам, у острова нет работающей экономики и эффективного правительства.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не вынашивает планов о возможности проведения военной операции против Кубы. По его словам, Америке не понадобиться этот способ для решения «кубинского вопроса».