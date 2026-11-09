РИАН: Подразделение ГУР «Химера» ГУР причастно к атаке на кафе в Хорлах Фото: REUTERS.

Подразделение «Химера» Главного управления разведки минобороны Украины причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, включая атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы 1 января 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовых структур, в новогоднюю ночь «Химера» нанесла удар тремя БПЛА по заведению, где местные жители встречали праздник семьями. В результате 30 человек погибли, 59 пострадали.

Командует подразделением, по информации силовиков, майор Александр Капшин, уроженец Херсона. До Майдана он причислял себя к последователям идей Бандеры и Донцова, в 2012–2013 годах перебрался в Одессу, где в 2014-м участвовал в организации «автомайдана». Его также связывают с пожаром в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, унёсшим жизни 48 человек. «Химеру» Капшин создал в конце августа 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на фоне провалов Вооружённых сил Украины на поле боя киевский режим бьётся в агонии и вымещает злобу на мирном населении России.