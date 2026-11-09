Трамп раскрыл детали отключения Starlink для Украины: «Не знаю, кто это сделал»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News признался, что не располагает информацией о том, кто в прошлом месяце ограничил доступ Украины к спутниковой сети Starlink.

Журналисты поинтересовались, не приложил ли к этому руку основатель SpaceX Илон Маск, однако глава Белого дома ответить на этот вопрос не смог. По словам Трампа, он не может назвать того, кто отключил систему, но знает, что доступ в итоге восстановили. Президент объяснил, что ему неизвестно имя виновника, а доказательств самого факта отключения ему не предъявляли.

«Не знаю, кто это сделал. Но я знаю одно: когда я об этом [об ограничении доступа - прим. ред.] услышал, [доступ] вернулся», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что лично не причастен к отключению Starlink для Киева, но напомнил, что имеет значительное влияние на эту систему.

О введении ограничений работы терминалов Starlink для ВСУ со стороны SpaceX в Киеве сообщили в середине октября. Кто именно отдал распоряжение, остаётся предметом спора. По данным The Wall Street Journal, приказ ограничить работу Starshield отдал лично Илон Маск, причём в администрации Трампа это вызвало замешательство. Сам Маск утверждал, что Starshield принадлежит и управляется правительством США, а значит, любые ограничения скорости или порядка использования определяют американские военные и в конечном счёте президент.