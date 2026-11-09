В Минпросвещения рассказали, когда в школах появятся новые учебники по физике

Минпросвещения: новые учебники по физике появятся в школах в марте 2027 года. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globl Look Press

Новые учебники по физике будут доступны и их начнут закупать российские школы с марта 2027 года. Об этом на совещании по повышению качества естественно-научного и математического образования в Новосибирске сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

«В декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников и, соответственно, в марте 2027 года такие учебники начнете закупать, они будут появляться в школе», - отметила она.

Кроме того, Колударова рассказала, что представители Российской академии наук готовят новые учебники по физике, математике, химии, биологии. Уже разработаны учебники для углубленного изучения физики, химии и информатики. Они подготовлены при участии МФТИ и также будут доступны с марта 2027 года.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал президенту Владимиру Путину о том, что РАН разработает единые учебники по пяти предметам к 1 сентября 2027. Также ученые провели экспертизу 346 учебников и пособий. Был составлен план с Минпросвещения по созданию единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования.