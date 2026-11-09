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НовостиПолитика9 ноября 2026 6:08

МО: в Винницкой области повреждена тяговая электроподстанция

В Минобороны отчитались о ночных ударах по военным объектам Украины
Людмила МИТРОХИНА
МО: в Винницкой области повреждена тяговая электроподстанция

МО: в Винницкой области повреждена тяговая электроподстанция

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Стало известно, что в Винницкой области повреждена электростанция. Об этом рассказали в Минобороны России. Кроме того, в Полтавской области поражен Глобинский завод, где производилась сборка БПЛА большой дальности для ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве.

«В Винницкой области [поражена] тяговая электроподстанция», — отмечается в сообщении от Минобороны.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные атакуют только военные или околовоенные объекты Украины. Новости якобы о том, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам, в Кремле назвали полной чушью и провокацией Запада и Киева. А вот ВСУ зачастую наносят удары по гражданским объектам в разных регионах РФ, подтверждая свою террористическую сущность.