МО: в Винницкой области повреждена тяговая электроподстанция Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Стало известно, что в Винницкой области повреждена электростанция. Об этом рассказали в Минобороны России. Кроме того, в Полтавской области поражен Глобинский завод, где производилась сборка БПЛА большой дальности для ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве.

«В Винницкой области [поражена] тяговая электроподстанция», — отмечается в сообщении от Минобороны.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные атакуют только военные или околовоенные объекты Украины. Новости якобы о том, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам, в Кремле назвали полной чушью и провокацией Запада и Киева. А вот ВСУ зачастую наносят удары по гражданским объектам в разных регионах РФ, подтверждая свою террористическую сущность.