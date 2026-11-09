Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 6:27

71-я бригада ВСУ несет большие потери на сумском направлении

В ВСУ фиксируются большие потери в рядах 71-й бригады
Анастасия СУТОРМИНА
71-я бригада ВСУ несет большие потери на сумском направлении. Фото: Dmytro Smolienko/Globl Look Press

71-я бригада ВСУ несет большие потери на сумском направлении. Фото: Dmytro Smolienko/Globl Look Press

71-я отдельная аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери на сумском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Большие потери на данном участке фронта несет 71-я ОАЭМБр ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации», — отметил собеседник агентства.

Большое число боевиков Зеленского пропадает без вести.

В феврале этого года сообщалось, что ущерб ВСУ за время спецоперации составил более 1,5 млн военнослужащих. Согласно сводкам российского военного ведомства, потери украинской армии продолжают расти. Только за первые месяцы 2026 года ВСУ лишились около 65 тыс. военнослужащих.

Как заявил к концу 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов, за год ВС РФ лишили противника свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники.