71-я бригада ВСУ несет большие потери на сумском направлении. Фото: Dmytro Smolienko/Globl Look Press

71-я отдельная аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери на сумском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Большие потери на данном участке фронта несет 71-я ОАЭМБр ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации», — отметил собеседник агентства.

Большое число боевиков Зеленского пропадает без вести.

В феврале этого года сообщалось, что ущерб ВСУ за время спецоперации составил более 1,5 млн военнослужащих. Согласно сводкам российского военного ведомства, потери украинской армии продолжают расти. Только за первые месяцы 2026 года ВСУ лишились около 65 тыс. военнослужащих.

Как заявил к концу 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов, за год ВС РФ лишили противника свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники.