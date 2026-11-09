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НовостиЗвезды9 ноября 2026 6:29

Николая Расторгуева, солиста группы «Любэ», внесли в базу данных ГУР Украины

Расторгуев внесен в список ГУР за поддержку присоединения Крыма к России
Людмила МИТРОХИНА
Певец Николай Расторгуев

Певец Николай Расторгуев

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев внесен в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР минобороны Украины.

Артист внесен в базу за поддержку спецоперации России на Украине, присоединение Крыма к РФ в 2014 году и посещение новых территорий. Киевский режим утверждает, что Николай Расторгуев якобы угрожает национальной безопасности Украины.

До этого сообщалось, что с похожими обвинениями в эту базу данных внесены певец Олег Газманов, актриса Наталья Варлей, артист Никита Джигурда, а также исполнитель хита «Я русский» SHAMAN (Ярослав Дронов).

Ранее KP.RU рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ввел персональные санкции против деятелей культуры и искусства из России. Туда попали многие звезды шоу-бизнеса.