Российские военные поразили электроподстанцию в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ.

В Днепропетровской области Вооружённые силы России атаковали электроподстанцию вблизи Кривого Рога. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи в результате ударов поражены: ... в Днепропетровской области – электроподстанция в районе населенного пункта Кривой Рог", — говорится в сообщении от военного ведомства.

Российская армия атакует дронами объекты энергетики, поддерживающие украинские оборонные предприятия и вооруженные силы. Под удары попадают производства и склады ударных беспилотников, а также суда, перевозящие военные грузы и оборудование двойного назначения. Нужно отметить, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. В Кремле подчеркнули, что атаковывают только объекты, которые используются ВСУ или в интересах киевских боевиков.