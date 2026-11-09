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НовостиПолитика9 ноября 2026 7:23

Российские военные поразили электроподстанцию в Днепропетровской области

Этот объект инфраструктуры использовался в интересах ВСУ
Людмила МИТРОХИНА
Российские военные поразили электроподстанцию в Днепропетровской области

Российские военные поразили электроподстанцию в Днепропетровской области

Фото: Александр КОЦ.

В Днепропетровской области Вооружённые силы России атаковали электроподстанцию вблизи Кривого Рога. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи в результате ударов поражены: ... в Днепропетровской области – электроподстанция в районе населенного пункта Кривой Рог", — говорится в сообщении от военного ведомства.

Российская армия атакует дронами объекты энергетики, поддерживающие украинские оборонные предприятия и вооруженные силы. Под удары попадают производства и склады ударных беспилотников, а также суда, перевозящие военные грузы и оборудование двойного назначения. Нужно отметить, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. В Кремле подчеркнули, что атаковывают только объекты, которые используются ВСУ или в интересах киевских боевиков.