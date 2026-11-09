«Это иллюзия»: премьер Норвегии жестко высказался об отказе Европы от диалога с Москвой

Премьер Норвегии Стёре призвал Европу начать переговоры с Россией по Украине Фото: REUTERS.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Европейскому союзу необходимо вступить в прямой диалог с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

«Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», — подчеркнул он в интервью изданию Politico, комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся накануне очередного раунда переговоров в Абу-Даби.

Стёре считает, что именно Европа должна проявить инициативу в переговорном процессе. По его мнению, руководящую роль в организации диалога с Россией следует взять на себя странам «евротройки» — Великобритании, Франции и ФРГ.

Напомним, в ходе телефонного разговора Стёре, Путин и президент Финляндии Александер Стубб обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса. По итогам беседы стороны приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, Украиной и США для обсуждения вопросов безопасности.