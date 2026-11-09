На северо-западе Москвы приступили к реабилитации Тереховского пруда

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В столице продолжают наводить порядок на городских водоемах. В частности, сейчас активно развивается район Мневниковской поймы.

«В этом году на улице Нижние Мневники создали маршрут вдоль воды, превратив ранее не использовавшуюся территорию в новую точку притяжения для горожан. И Тереховский пруд станет значимой частью комфортной городской среды», – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что водоем пока находится в неудовлетворительном состоянии.

«На дне накопились иловые отложения, поэтому было принято решение провести комплексную реабилитацию», – подчеркнул заммэра.

Известно, что обследования столичных водоемов проводятся постоянно. Если замечают проблемы, то принимают решение о реабилитации. Список водоемов составляют каждый год, учитывая пожелания москвичей.

ЧТО СДЕЛАЮТ

- пруд площадью 1,2 гектара очистят от ила, уберут иловые отложения в целом объемом более 8 тысяч кубометров;

- создадут ложе при помощи отсыпки крупнозернистого песка, увеличив глубину до необходимых отметок и существенно снизив возможность зарастания акватории водорослями;

- обустроят и укрепят береговую полосу длиной почти 900 метров, построив подводный откос с использованием матрасных габионов. Отдельные участки дополнительно отсыпят гранитным гравием и укрепят коробчатыми габионами;

- сделают семь зон биоплато общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров. В теплую погоду в них высадят свыше 21 тысячи разных водных растений.