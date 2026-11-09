Илон Маск опроверг слухи о причинах сворачивания производства Cybertruck Фото: REUTERS.

Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщения о том, что производство электрического пикапа Cybertruck сворачивают из-за его нерентабельности. По словам главы Tesla, темпы поступления заказов на автомобиль значительно превышают производственные возможности компании.

«Темпы заказов на Cybertruck значительно превышают наши производственные темпы. Мы постараемся изготовить как можно больше автомобилей до закрытия линии примерно через восемь месяцев, но нам придется вернуть предоплаты многим клиентам», — написал Маск в социальной сети X.

Он подчеркнул, что решение связано не с убыточностью модели, о которой сообщали СМИ. По словам предпринимателя, упущенная выгода от сложности производства Cybertruck значительно уступает преимуществам, которые компания получит благодаря увеличению выпуска беспилотного автомобиля Cybercab.

KP.RU писал, что владельцы Cybertruck в Европе сталкиваются с трудностями при регистрации электропикапа. Одним из главных препятствий стало несоответствие угловатого кузова автомобиля европейским требованиям безопасности для пешеходов и велосипедистов.