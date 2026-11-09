«Калашников» покажет новейшие автоматы и винтовки на форуме в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Концерн «Калашников» анонсировал дебютный показ своих новейших разработок на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве 10–11 ноября. Гостям мероприятия представят широкий спектр вооружения и техники, включая модификации автоматов и беспилотники.

В пресс-службе холдинга отметили, что основную часть экспозиции, как и прежде, займёт современное боевое стрелковое оружие, многие образцы которого ижевские оружейники доработали с учётом опыта применения в зоне проведения спецоперации. Рядом разместятся известные БПЛА и экипировка.

Зрителям покажут модификации автоматов АК-12, АК-15 и АК-19, снайперские винтовки СВ-98, СВЧ (Снайперская винтовка Чукавина) и СВД (Снайперская винтовка Драгунова). В программу экспозиции также вошли пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20 и пистолеты Лебедева.

В октябре пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что специалисты ЦНИИточмаш, входящего в холдинг, приступили к сборке комплектов боевого снаряжения «Ратник» по новому договору. «Ратник» представляет собой набор модульных элементов, связанных между собой и предназначенных для оснащения военнослужащих. Контракт на изготовление КБС рассчитан на 2026–2027 годы.