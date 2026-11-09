Россиянам назвали размер пени за просрочку имущественных налогов со 2 декабря

Дружинин: За неуплату налога на имущество со 2 декабря начнут начислять пени Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пени за просрочку уплаты имущественных налогов для физических лиц начнут начислять со 2 декабря. За каждый день задолженность будет увеличиваться примерно на 47 копеек с каждой тысячи рублей, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

Последний день уплаты налогов за 2025 год — 1 декабря 2026 года. Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки и автомобили, а также об отдельных обязательствах по НДФЛ.

По словам Дружинина, если не уплатить налог на автомобиль в размере 10 тысяч рублей, за один день просрочки начислят около 4 рублей 70 копеек, а за месяц — примерно 140 рублей. При задолженности в 50 тысяч рублей пени за месяц составят около 700 рублей.

Расчет основан на действующей ключевой ставке Банка России в 14%. Пени начисляются ежедневно в размере 1/300 ключевой ставки. Ближайшее решение по ставке ЦБ примет 18 декабря, поэтому при ее изменении размер начислений также может измениться.

Ранее финансовый эксперт Ирина Маслова рекомендовала не откладывать уплату налогов на последний день. Она напомнила, что в уведомлении могут быть указаны сразу несколько платежей — за квартиру, дом, гараж, автомобиль и земельный участок.