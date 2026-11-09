«Ситуация катастрофическая»: Зоолог объяснил, почему медведи массово нападают на людей в Красноярском крае

Зоолог Кречмар назвал катастрофической ситуацию с медведями в Красноярском крае Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Массовый выход голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае принял критический масштаб. Такое заявил специалист по конфликтам между человеком и крупными хищниками, кандидат биологических наук, зоолог Михаил Кречмар.

«Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», — заявил эксперт в беседе с ТАСС.

Кречмар сообщил, что около двух недель назад посетил регион для изучения обстановки на месте, а также положительно оценил действия сотрудников регионального Министерства природных ресурсов, отметив, что они принимают все возможные меры для урегулирования кризиса.

Ключевыми факторами выхода диких животных к людям специалисты называют рост популяции медведей и дефицит естественных кормов в тайге, в первую очередь неурожай кедрового ореха.

Напомним, в 2026 году в Красноярском крае сложилась беспрецедентно сложная обстановка с массовым появлением бурых медведей вблизи жилых зон. По данным на 3 ноября, в результате нападений хищников в регионе погибли девять человек, что превышает показатели любого другого субъекта РФ.