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НовостиПолитика9 ноября 2026 7:57

Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Дружковке

Интенсивные сражения также разворачиваются в районе Веролюбовки, сообщил Пушилин
Мария СПИРИДОНОВА
Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС «Вести» рассказал о ситуации на славянско-краматорском направлении. По его информации, российские войска продолжают освобождать республику и теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, а наиболее тяжёлые столкновения приходятся на Дружковку.

Пушилин указал, что помимо самой Дружковки интенсивные сражения разворачиваются в районе Веролюбовки. Кроме того, российские подразделения отражают контратаки украинских сил в окрестностях Алексеево-Дружковки.

В октябре президент РФ Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск заявлял, что с начала года российские военнослужащие освободили 310 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Глава государства отмечал, что бойцы ВС РФ за указанный период также освободили около 6,5 тысячи квадратных километров территории.