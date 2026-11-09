Путин: важно укреплять безопасность СНГ на фоне непростой ситуации в мире. Фото: Kremlin Pool/Globl Look Press

В условиях непростой геополитической обстановки важно укреплять безопасность и стабильность в СНГ. Об этом в приветствии участникам 14-й встречи секретарей совбезов стран — участниц объединения заявил президент России Владимир Путин.

«В условиях непростой геополитической обстановки... важно максимально использовать... потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что площадку СНГ удалось сохранить не просто для общения, а создать и общий рынок, и нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе.

Также президент России добавил, что важным направлением работы в СНГ является борьба с терроризмом, с экстремизмом, с коррупцией и так далее.