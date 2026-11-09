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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 8:35

Пасечник: ВСУ нанесли удар по центру Луганска

Есть разрушения в жилых домах Луганска
Людмила МИТРОХИНА
Пасечник: ВСУ нанесли удар по центру Луганска

Пасечник: ВСУ нанесли удар по центру Луганска

Фото: REUTERS.

В результате обстрела, произведённого Вооружёнными силами Украины, центр Луганска подвергся значительным повреждениям. Были разрушены многоквартирные здания и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении от главы ЛНР Леонида Пасечника.

Киевский режим, подтверждая свою террористическую сущность, продолжает наносить удары по гражданским объектам в разных регионах России. При этом больше всего достанется российскому приграничью. Из-за этого президент РФ Владимир Путин приказал расширить буферную зону.