Пасечник: ВСУ нанесли удар по центру Луганска Фото: REUTERS.

В результате обстрела, произведённого Вооружёнными силами Украины, центр Луганска подвергся значительным повреждениям. Были разрушены многоквартирные здания и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении от главы ЛНР Леонида Пасечника.

Киевский режим, подтверждая свою террористическую сущность, продолжает наносить удары по гражданским объектам в разных регионах России. При этом больше всего достанется российскому приграничью. Из-за этого президент РФ Владимир Путин приказал расширить буферную зону.