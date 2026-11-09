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НовостиВ мире9 ноября 2026 8:39

Дрейфующую лодку с 12 погибшими обнаружили у берегов Крита: подробности

Reuters: тела 12 мигрантов обнаружили в дрейфующей лодке у берегов Крита
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Reuters: тела 12 мигрантов обнаружили в дрейфующей лодке у берегов Крита

Reuters: тела 12 мигрантов обнаружили в дрейфующей лодке у берегов Крита

Фото: REUTERS.

Служба береговой охраны Греции провела спасательную операцию у побережья острова Крит, в ходе которой с борта дрейфовавшего судна были подняты тела 12 погибших мигрантов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

Точные причины гибели людей в настоящий момент устанавливаются. С той же лодки, находившейся примерно в 15 морских милях от порта Калой-Лименес, спасателям удалось эвакуировать 18 человек. Кроме того, сотрудники береговой охраны подобрали еще несколько десятков мигрантов в рамках двух параллельных операций у берегов Крита. Все выжившие доставлены на сушу для оказания медицинской и гуманитарной помощи.

Напомним, Греция традиционно остается одним из главных маршрутов для мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, следующих в Европу. После миграционного кризиса 2015–2016 годов Афины существенно усилили охрану морских и сухопутных границ. Однако в последнее время греческие власти фиксируют резкий рост числа нелегальных перевозчиков, использующих маршрут из северо-восточной Ливии через Крит. Ранее более 60 мигрантов погибло в кораблекрушении у ливийских берегов.