В Центробанке прокомментировали возможное снижение ключевой ставки Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что нельзя спешить с понижением ключевой ставки. Это может оказать негативное влияние на российскую экономику. Об этом глава регулятора рассказала в разговоре с журналистами.

«Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий», — рассказала Набиуллина, выступая на заседании в Госдуме.

Она переживает, что неверное решение в этом вопросе может переохладить экономику РФ.

Ранее KP.RU рассказал, что президент РФ Владимир Путин отметил, что ключевая ставка находится на довольно высоком уровне, однако Центробанк и правительство делают всё, чтобы снизить этот показатель.