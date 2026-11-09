Набиуллина прокомментировала возможность переохлаждения российской экономики

Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения российской экономики Фото: REUTERS.

Центральный банк РФ детально просчитывает влияние принимаемых решений на отдельные сектора, чтобы не допустить рисков переохлаждения экономики. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на данный момент нет каких-либо признаков, указывающих на переохлаждение экономики.

Набиуллина также предостерегла от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что торопиться со снижением ключевой ставки не стоит, поскольку это может навредить экономической системе. По ее словам, ключевая задача регулятора заключается не только в снижении инфляционного давления, но и в сохранении условий для дальнейшего наращивания потенциала национальной экономики.