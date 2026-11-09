Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире9 ноября 2026 8:50

Киев в шоке от решения США по ракетам Patriot: получит ли Украина желаемое

Ситуация с поставками Украине ракет Patriot может улучшиться только через год
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Европейцы и Канада тратят миллиарды на американское оружие для Киева, но не могут заменить США в противовоздушной обороне, спутниковой связи и разведке. Об этом пишет издание Bloomberg.

Украина производит много оружия и получает значительную поддержку от Европы, что делает внезапное прекращение помощи США менее критичным. Однако Киев все же хочет получать от Штатов ракеты-перехватчики Patriot. О чем неоднократно заявлял главарь киевского режима Владимир Зеленский. Но в Вашингтоне заявили, что ситуация с Patriot для Киева может улучшиться только в следующем году, не ранее.

«Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем весь остальной мир вместе взятый производит зенитные ракетные комплексы Patriot, необходимые для их перехвата», — издание признает преимущество РФ.

Кроме того, США настроены на мирное урегулирование конфликта, поэтому снижают военную поддержку Украины. От таких перемен в приоритетах американских властей Украина пребывает в шоке, как и европейские элиты.

Ранее KP.RU рассказал, что Киев просил США о передаче других ракет — Tomahawk. Но глава Белого дома Дональд Трамп ответил решительным отказом на это.