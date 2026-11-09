Ученик швырнул стул в учителя в нижегородской школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В школе Кстовского района Нижегородской области ученик бросил стул в 34-летнего учителя. После происшествия педагогу потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональной Гострудинспекции.

Инцидент произошел утром 2 ноября во время учебного процесса в средней школе поселка Селекционной станции. Учитель успел отбить летевший в него стул кистью руки, однако вскоре почувствовал боль и самостоятельно обратился в больницу.

Причины поведения школьника пока не установлены. Обстоятельства случившегося и характер травмы выясняют сотрудники Гострудинспекции.

В октябре произошел похожий случай в Нижегородской области. Ученик напал на 24-летнего педагога после замечания во время урока. На происшествие отреагировал министр образования Михаил Пучков, отметив, что школьники должны уважать педагогов. Полиция начала проверку.