Стало известно, в каких регионах мигрантам запретят работать таксистами и курьерами

В Свердловской области мигрантам запретят работать таксистами Фото: Евгения ГУСЕВА.

В 2027 году в восьми регионах ограничат долю мигрантов в такси, следует из проекта постановления правительства. Об этом говорится в «Ведомостях» на основе документа, который был подготовлен Минтрудом.

Отмечается, что мигрантам хотят запретить работать курьерами в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях, а также в Калужской области.

Проект устанавливает правила работы такси в регионах, включая ограничения. В Мордовии запрет связан с ДТП с участием мигрантов: за 2024-2025 годы зафиксировано 24 аварии, шесть из которых со смертельным исходом. Правонарушения вызваны нарушением ПДД и незаконной предпринимательской деятельностью. Нарушители часто уклоняются от наказаний.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ нужна иностранная рабочая сила, но приезжающие в нашу страну мигранты должны следовать российскому законодательству.