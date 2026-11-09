Минобороны: «Герани» бригады «Варяг» поразили объекты в тылу Украины Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Операторы ударных «Гераней» бригады «Варяг» поразили в тылу Украины подстанцию, локомотивы и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что поражение транспортных и стратегических объектов значительно снижает возможности ВСУ вести боевые действия.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ВПК, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. В ведомстве отдельно подчёркивали, что целями становятся исключительно объекты военного назначения.