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НовостиПолитика9 ноября 2026 9:02

Минобороны: «Герани» бригады «Варяг» поразили объекты в тылу Украины

«Герани» поразили подстанцию, локомотивы и логистический центр в тылу Украины, сообщили в Минобороны
Мария СПИРИДОНОВА
Минобороны: «Герани» бригады «Варяг» поразили объекты в тылу Украины

Минобороны: «Герани» бригады «Варяг» поразили объекты в тылу Украины

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Операторы ударных «Гераней» бригады «Варяг» поразили в тылу Украины подстанцию, локомотивы и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что поражение транспортных и стратегических объектов значительно снижает возможности ВСУ вести боевые действия.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ВПК, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. В ведомстве отдельно подчёркивали, что целями становятся исключительно объекты военного назначения.