ВС России освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области Фото: Александр КОЦ.

Российские военные продолжают теснить противника на Запорожском направлении. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ и взяли под контроль населённый пункт Васильковое Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, бойцы не только улучшили свои позиции, но и заметно вклинились оборону противника.

Стоит отметить, что «Восток» и раньше демонстрировал высокий темп наступления. Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на открытые данные Минобороны, подсчитал: только за одну неделю эта группировка освободила более 20 квадратных километров Запорожской земли. По его оценке, именно военнослужащие «Востока» показали лучший результат среди всех направлений.