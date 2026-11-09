Россияне столкнулись с проблемами на Мальдивах: о чем речь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития РФ и посольство в Шри-Ланке и на Мальдивах с просьбой помочь решить проблему расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

«Поводом стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией», — отмечается в сообщении от ведомства.

18 октября 2026 года туроператоры столкнулись с этим при оплате бронирований от иностранных юридических лиц.

Ранее KP.RU рассказал, что россияне стали меньше интересоваться недвижимостью за границей. Причем до этого россияне считали, что покупка недвижимости за границей — это выгодное вложение денег.