Россияне столкнулись с проблемами на Мальдивах: о чем речь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития РФ и посольство в Шри-Ланке и на Мальдивах с просьбой помочь решить проблему расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.
«Поводом стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией», — отмечается в сообщении от ведомства.
18 октября 2026 года туроператоры столкнулись с этим при оплате бронирований от иностранных юридических лиц.
Ранее KP.RU рассказал, что россияне стали меньше интересоваться недвижимостью за границей. Причем до этого россияне считали, что покупка недвижимости за границей — это выгодное вложение денег.