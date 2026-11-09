Правительство РФ поддержало проект по внедрению биоразлагаемых протезов сосудов Фото: REUTERS.

Правительство России дало зелёный свет проекту, который может серьёзно изменить сосудистую хирургию: речь о разработке и внедрении первых в стране биоразлагаемых протезов крупных сосудов. Об этом на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«В части биоразлагаемых сосудов с 2027 года в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" мы поддержали проект по разработке и внедрению первых в России биоразлагаемых протезов крупных сосудов, что станет прорывом в сосудистой хирургии», — уточнила Голикова.

Причём одним таким проектом дело не ограничивается. Голикова озвучила и другой срок, который стоит запомнить: с 2027 года биомедицинские клеточные продукты начнут применять при болезнях кишечника, а также при лечении ран и ожогов. То есть речь идёт о целом пакете медицинских технологий, которые должны дойти до практики в обозримом будущем.

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