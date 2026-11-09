Заболел — сдай права: Названы пять диагнозов, за наличие которых лишают водительского удостоверения

Юрист Воропаев: из-за психических расстройств лишают водительских прав Фото: Андрей АБРАМОВ.

Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, при каких обстоятельствах водитель может лишиться прав из-за проблем со здоровьем. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что при обнаружении у автомобилиста болезни из списка противопоказаний, процедура прекращения действия права на управление машиной будет запущена автоматически.

По словам Воропаева, перечень таких заболеваний на протяжении лет остаётся практически неизменным, а недавно правительство утвердило его уточнённую редакцию. В списке, в частности, значатся психические расстройства — шизофрения и умственная отсталость, тяжёлые неврологические нарушения, эпилепсия, а также аномалии цветового зрения, мешающие человеку различать определённые цвета.

Ранее МВД предложило упрощённый порядок выдачи российских водительских удостоверений для жителей новых регионов. Согласно положениям проекта указа, обмен имеющихся у граждан этих территорий водительских удостоверений на российские будет производиться в упрощённом порядке — без сдачи соответствующих экзаменов и уплаты государственной пошлины.