В Кремле высказались об Украине: «Другая страна»

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа об Украине и высказали свое мнение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что географическое положение Украины изменилось, и это очевидно для всех.

«Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна, а реалии "на земле" очевидны», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой на брифинге. Позже он подчеркнул, что вряд ли кто-то может отрицать, что границы Украины изменились.

Ранее KP.RU передало слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не захватывает территорию Украины, она освобождает населенные пункты от киевского режима, которые исторически всегда были российскими.