Песков: Кремлю не известно об обращении по управлению активами Coca-Cola в РФ Фото: REUTERS.

Кремль пока не знает, обращалась ли компания «Бочкари» с просьбой передать ей под временное управление активы Coca-Cola в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне не известно, было ли такое обращение. Даже если оно было, мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем», — указал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke — данные об этом появились в базе Роспатента. Заявку подали ещё 23 апреля 2025 года от имени самой компании из США.

Регистрацию оформили по 32-му классу международной классификации товаров и услуг. В эту категорию входят фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные напитки и эссенции для их приготовления. Товарный знак будет действовать десять лет.