Песков: говорить об уходе эпохи независимых СМИ в России неверно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что говорить об уходе эпохи независимых СМИ в России неверно. Об этом представитель Кремля заявил, комментируя информацию о прекращении деятельности «Новой газеты»*.

«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ», — сказал Песков.

По его словам, такие издания развиваются в жёсткой конкурентной среде, а их открытие и закрытие — это ротационный процесс.

В начале ноября стало известно о закрытии одного из независимых изданий России — «Новой газеты»*. Редакция объявила о прекращении работы после более чем 30 лет существования. Печатный выпуск издания был прекращён ещё в марте 2022 года, осенью того же года издание лишилось лицензии СМИ, а затем был заблокирован и его сайт. В сентябре этого года Минюст внёс «Новую газету»* в реестр «иностранных агентов».

* Признана в РФ СМИ-иноагентом