СВР: в ЕС говорят о сокращении населения Украины до 10 млн человек через 10 лет Фото: REUTERS.

Численность населения на территории, подконтрольной Киеву, через одно-два десятилетия может сократиться до чуть более 10 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на оценки европейских экспертов.

«По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через одно-два десятилетия составит чуть более 10 млн человек, из которых лишь треть будет трудоспособна, что ниже порога национального выживания», — отметили в ведомстве.

По мнению представителей российской внешней разведки, в Брюсселе при этом руководствуются собственными экономическими интересами в условиях кризиса. Там рассчитывают на приток дешевой рабочей силы в страны еврозоны и игнорируют риски демографической катастрофы для самой Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что на фоне экономического кризиса из Киева выехали сотни тысяч украинцев.