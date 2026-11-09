Девочка молчала годами: 39-летнего отца обвиняют в насилии над дочерью в Приморье

Житель Приморья арестован по обвинению в восьмилетнем насилии над дочерью. Фото: СК Приморского края/sledcom25

В Партизанске Приморского края суд заключил под стражу 39-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлениях против собственной 13-летней дочери. Об этом пишет "КП-Владивосток" со ссылкой на данные следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2025 год мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насильственные действия. Во время проверки показаний на месте обвиняемый подробно рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Девочке оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что 38-летний житель Хасанского района на протяжении шести лет избивал несовершеннолетнюю девочку, родившуюся в 2011 году. Уголовное дело об истязании ребенка передали в суд.