«Форма пахла духами»: под Бахмутом рассекретили трёх женщин в ДРГ ВСУ Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

Российские разведчики Южной группировки войск засекли в составе украинских диверсионно-разведывательных групп женщин. Об этом ТАСС рассказал военный с позывным «Змей». По его словам, группа вышла со стороны Бахмута в ДНР и пробралась в тыловой район, где её и отследили.

«Они ошиблись, оставив список в кармане в скинутой форме. А там прямо позывные все. Были одеты в гражданку, свою форму сбросили. В группе были женщины, форма пахла женскими духами. Было в составе группы три женщины», — уточнил военный.

Любопытно, что разговор о женщинах в украинской армии идёт не только в зоне боевых действий, но и в парламенте. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что массовая служба женщин в ВСУ — лишь вопрос времени. Никаких конкретных сроков она называть не стала.