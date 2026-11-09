Житель Брянской области погиб при попытке разобрать найденный в лесу дрон Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Навлинском районе Брянской области местный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Трагический инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от села Клюковники. Жертвой взрыва стал 70-летний мужчина. По предварительной информации, погибший попытался самостоятельно разобрать обнаруженный им вражеский беспилотный летательный аппарат, что и привело к подрыву.

«Уважаемые жители! Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить... Будьте бдительны и осторожны!» — подчеркнул глава области.

Ковальчук призвал граждан строго соблюдать меры безопасности при обнаружении незнакомых объектов, а также отметил, что любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить дрон может привести к трагическим последствиям.