Упавшего за борт лайнера пианиста спасли после 9 часов дрейфа в Тихом океане

Пианист круизного лайнера Ovation of the Seas, можно сказать, родился в рубашке. Упав за борт корабля, он дрейфовал девять часов и остался в живых. Мужчину обнаружили недалеко от острова Каталина. Об этом сообщает Spiegel.
ЧП произошло ночью, около 2:30 по местному времени (13:30 мск). А рыбаки Грант Гарретт и Шон Нортон нашли бедолагу примерно через девять часов на расстоянии 15–20 миль (24–32 км) от побережья и вытащили из воды.
Спасатели из Ньюпорт-Бич, подтвердившие личность мужчины, передали его врачам. Сейчас пианистом занимаются врачи, его состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что упавший за борт круизного лайнера мужчина провел в открытом океане 15 часов. Спасение незадачливого путешественника назвали «чудом Дня Благодарения».
Позже стало известно о другом схожем ЧП. Пассажир самого крупного в мире круизного лайнера погиб после падения за борт.