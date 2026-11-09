«Известия»: Штрафы банков за ошибки при передаче данных ФНС выросли в 29 раз Фото: Иван ВИСЛОВ.

Российские банки за январь — август 2026 года выплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки и задержки при передаче сведений в Федеральную налоговую службу (ФНС). Это почти в 29 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия».

Заметно увеличились и отдельные виды взысканий. Так, штрафы за неисполнение поручений о перечислении налогов выросли с 3,2 млн до 19 млн рублей. За нарушение решений о блокировке счетов кредитные организации заплатили 33 млн рублей против 7 млн годом ранее.

Эксперты связывают рост с усилением контроля ФНС, автоматизацией взыскания долгов и увеличением числа электронных поручений. Банки объясняют нарушения техническими сбоями, перегрузкой каналов связи и несвоевременным обновлением данных. При этом ошибки возможны и со стороны налоговой, например при указании неверных реквизитов.

Ранее KP.RU писал, что некоторые россияне столкнулись с блокировкой пополнения кредитных карт из-за налоговых долгов. ФНС подтвердила, что задолженность по налогам может списываться раньше платежей по кредитам.