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НовостиВ мире9 ноября 2026 10:15

Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Эрдоган снова предложил Турцию как место для переговоров по Украине
Сергей КУДРИН
Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил свою страну как площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Более того, он отметил, что хотел бы лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о ходе конфликта и способах деэскалации.

"Мы при необходимости готовы вновь сделать Стамбул центром переговоров и задействовать все инструменты дипломатии", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что "Турция играет ключевую роль в мирном процессе" благодаря Стамбульской переговорной площадке, инициативе по зерновому коридору и обменам пленными.

Ранее KP.RU сообщил, что Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для большей справедливости и открытости. В послании по случаю Дня ООН 24 октября он отметил, что изменения необходимы из-за конфликтов, гуманитарных кризисов и бедности, особенно в секторе Газа.

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