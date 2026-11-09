Машина с семьёй ушла под воду: погибли десять человек, включая пять детей Фото: Артем КИЛЬКИН.

В бразильском штате Рио-де-Жанейро произошла страшная трагедия: автомобиль упал в озеро, унеся жизни десяти человек. Среди погибших — пятеро детей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на региональные власти. ЧП случилось утром 8 ноября в сельской местности муниципалитета Барра-Манса.

Затонувшую машину заметил случайный прохожий. Он сразу позвонил в экстренные службы, и на место примчались спасатели. Тела доставали пожарные вместе с двумя водолазами. По официальным данным, все десять человек в салоне — пять взрослых и пятеро детей — погибли ещё до того, как автомобиль подняли из воды.

Личности жертв пока не установлены. Портал Жи-Уан со ссылкой на родственника погибших пишет, что все они были из одной семьи. Некоторые местные СМИ упоминали, что среди жертв могла быть грудная девочка, но официального подтверждения этому нет.

Власти склоняются к версии несчастного случая, полиция выясняет обстоятельства. Накануне в регионе прошли сильные дожди, подтопившие улицы, в том числе в туристических районах Рио, включая Копакабану. Правда, официально связь непогоды с аварией пока не подтверждена.

Ранее KP.RU писал, как «Нива» с пятью людьми в салоне сорвалась с обрыва и затонал в реке Цивиль. В результате происшествия все пассажиры погибли.